Không gánh được chi phí, nhiều chủ cơ sở mầm non ở TP.HCM phải rao bán trường

Một chủ cơ sở mầm non không trụ nổi đăng thông tin rao bán trường trên mạng xã hội.

Theo chị V. A., hiện cơ sở vật chất bị xuống cấp, tiền thuê mặt bằng mặc dù chủ nhà đã giảm giá nhưng vẫn là gánh nặng hàng tháng.

"Mình vẫn hỗ trợ cho các giáo viên mất việc mỗi người vài trăm ngàn/tháng. Tuy ít ỏi nhưng giúp các cô có thêm phần nào vì hiện nay nhiều cô đang rất khó khăn, có cô giáo của trường phải chạy bàn cà phê, có người thì theo chồng buôn bán qua ngày mưu sinh, rất tội nghiệp", chị V. A. tâm sự.

Theo chị A., nếu thành phố cho mở cửa lại giáo dục mầm non thì phụ huynh cũng không dám đưa con em đến lớp vì còn lo sợ dịch bệnh. Mặt khác, nhiều lao động nhập cư tại thành phố đã trở về quê nên có mở cửa cũng sẽ còn rất ít trẻ đến lớp.

Hiện nay, trên các hội nhóm Facebook có tên "Sang nhượng trường mầm non", "Sang nhượng trường mầm non tại TP.HCM"... nhiều chủ cơ sở ra bán trường với nhiều ưu đãi. Hầu hết lý do phải bán trường vì dịch bệnh không thể trụ nổi.