Không được phát hành phim quốc tế, Nga chiếu phim lậu phục vụ người dân

Một số bộ phim được đề cập bao gồm: The Batman (Warner Bros), Don't Look Up (Netflix) và I'm Blushing (Pixar).

Chỉ vài ngày sau đó, các buổi chiếu phim tại một số thành phố tại Nga đã sôi động trở lại. Vào ngày 21/4, một sự kiện đặc biệt tại Trung tâm nghệ thuật đương đại WIP ở Moscow có sự góp mặt của The Batman với giá vé khoảng 500 Rub (7 USD).

Tất nhiên, nguồn của bộ phim là bản không chính thức hay nói cách khác là bản lậu được lồng tiếng Nga. Các bản phim đều được tải xuống từ một trang torrent không tên tuổi.