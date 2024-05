Không đưa thông tin sai lệch lên mạng xã hội dù chỉ là hài hước

Tăng mức tiền phạt và hình phạt bổ sung các phát ngôn lệch chuẩn



Thông tin về việc xử phạt các nghệ sỹ, người nổi tiếng, KOL (Người có sức ảnh hưởng), KOC (Những người tiêu dùng có sức ảnh hưởng lớn trong thị trường)... phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Lê Quang Tự Do khẳng định: Tất cả các hành vi của công dân, trong đó có nghệ sỹ, người nổi tiếng đều đã đã có quy định pháp luật và chế tài xử lý. Những năm gần đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường, chủ động xử lý các trường hợp, trong đó, rất nhiều đối tượng là nghệ sỹ, người nổi tiếng, KOL, KOC kể cả các nhà báo thông tin sai sự thật đều đã bị xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, đối với một bộ phận người dân, trong đó có các nghệ sỹ, việc xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chế tài xử lý: Hạn chế hình ảnh của các nghệ sỹ, người nổi tiếng khi để xảy ra sai phạm. Hiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai việc này và sẽ có thông tin trong thời gian tới.



Về phía mình, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình Chính phủ nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, trong đó có các quy định về hoạt động phát ngôn trên không gian mạng, việc tăng mức phạt tiền, các hình phạt bổ sung đối với các hành vi trên không gian mạng.



Không đưa thông tin sai sự thật



Trước tình trạng nhiều người dùng trên mạng xã hội "đu trend" trào lưu "rủ nhau ra khơi truy tìm kho báu 673.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan", ông Lê Quang Tự Do nêu rõ: Theo thông tin phản ánh, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã đi kiểm tra và xác định hiện tượng trên bắt nguồn từ việc cắt ghép các nội dung phát ngôn của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại phiên tòa xét xử. Tiếp đó, các hình ảnh, dòng trạng thái liên quan đến "truy tìm kho báu" xuất hiện dày đặc. Tuy nhiên, trend này chỉ lan truyền, tồn tại trong thời gian rất ngắn, từ ngày 13-19/4.



Bà Trương Mỹ Lan hoàn toàn không nói "tiền giấu ở ngoài biển" như nội dung cắt ghép tại video trên mạng. Việc cắt ghép, tạo nội dung như video mang tính chất hài hước, chưa phải nội dung có ý đồ xấu hay mục đích lừa đảo. Tuy nhiên, đây là hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Do quá nhiều tài khoản tham gia trào lưu này, các cơ quan chức năng không thể chặn, gỡ hết được trên không gian mạng. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng để truy tìm người cắt ghép, đăng tải video gốc nhưng chưa được. Cục đã yêu cầu gỡ bỏ một số tài khoản video có lượng tương tác lớn; đồng thời thông tin đến báo chí để người dùng mạng xã hội biết không nên đưa những thông tin sai sự thật dù mục đích chỉ là hài hước - ông Lê Quang Tự Do nêu rõ.



Không để tái diễn việc quảng cáo cờ bạc



Đối với việc xử phạt hành vi quảng cáo cờ bạc, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Lê Quang Tự Do khẳng định: Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Bộ Công an xử lý các hành vi quảng cáo cá cược cờ bạc. Từ năm 2023 đến nay, các cơ quan chức năng đã gỡ 1.574 website quảng cáo cờ bạc, link quảng cáo cờ bạc trên mạng xã hội, cũng như truyền hình. Gần đây nhất, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) 50 triệu đồng và Công ty Cổ phần viễn thông FPT (FPT Telecom) 85 triệu đồng do để xuất hiện nội dung quảng cáo cá độ trên sóng truyền hình trong khuôn khổ một trận bóng đá.

Cục cũng đã có công văn cho các doanh nghiệp, đài phát thanh, truyền hình lưu ý để không tái diễn tình trạng này, hạn chế thấp nhất nội dung quảng cáo sai phạm trên sóng truyền hình. Ngoài ra, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng thực hiện chiến dịch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung này.