Không để tệ nạn hoành hành

Trong quá trình thâm nhập Idol, chúng tôi phát hiện quán này thường xuyên ép tiếp viên múa sexy cho khách "rửa mắt". Mỗi lần múa sexy khoảng 30 phút, khách phải "bo" cho tiếp viên từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng. Số tiền này các cô chỉ được nhận một phần, còn lại phải đưa chủ quán.

Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện một đối tượng tên Quân (khoảng 32 tuổi, quê miền Trung) chuyên môi giới bán các cô gái vào Idol và một số quán karaoke ở Bình Dương. Từ thông tin các cô gái cung cấp, chúng tôi tìm cách tiếp cận, ghi hình Quân tại một quán karaoke ở TP Dĩ An. Cũng từ thông tin các nạn nhân cung cấp, chúng tôi tiếp tục thâm nhập các quán karaoke Sơn Ca, Diamond Club, An Huy… để ghi hình cảnh múa sexy rồi lên kế hoạch phối hợp với cơ quan chức năng giải cứu các cô gái...

Sau khi loạt bài điều tra "Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng karaoke" được đăng trên Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an TP Dĩ An, TP Thuận An… đồng loạt tiến hành kiểm tra các quán bị phản ánh, đồng thời giải cứu các cô gái bị bán vào quán làm tiếp viên. Idol và hàng loạt quán karaoke bị đình chỉ hoạt động. Đối tượng tên Quân bị động liền vứt bỏ sim điện thoại rồi bỏ trốn.

Tiếp đó, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả quán karaoke trên địa bàn; yêu cầu lãnh đạo địa phương có quán bị phản ánh phải giải trình, đồng thời xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Từ loạt bài điều tra của Báo Người Lao Động, người dân Bình Dương rất vui mừng vì tệ nạn múa sexy và môi giới bán các cô gái thu tiền bất chính ở các quán karaoke đã được dẹp bỏ. Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương còn lật lại vụ việc nữ tiếp viên T.T.K nhảy lầu, nghi do bị ép "tiếp khách", để tiếp tục điều tra.