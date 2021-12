Không để người nhiễm virus SARS-CoV-2 không liên hệ được với cơ sở y tế

Your browser does not support the audio element.

Theo công điện, những ngày gần đây, số ca mắc, số ca tử vong do Covid-19 có xu hướng gia tăng. Trong các nguyên nhân, có bất cập trong quản lý, hỗ trợ, điều trị người bị nhiễm Covid-19; dù đã đủ vaccine nhưng vẫn còn một số lượng đáng kể người già, người có bệnh nền chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19, có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh.