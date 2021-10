Không còn Phi Nhung, Mạnh Quỳnh thương nhớ hát không thành lời

Your browser does not support the video tag.

Clip Mạnh Quỳnh bật khóc khi hát ca khúc từng song ca cùng cố NS Phi Nhung

Khi vừa cất giọng hát "Anh thương em, từ đây cách biệt nhau rồi", Mạnh Quỳnh không kiềm được cảm xúc mà bật khóc. Ngay lập tức, nam ca sĩ lùi vào phía bên trong, ban nhạc gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã làm gián đoạn màn biểu diễn.

Tuy nhiên, khán giả rất hiểu cho cảm giác của Mạnh Quỳnh lúc này nên đã cổ vũ động viên nam ca sĩ rất nhiều, để anh có thể lấy lại tinh thần biểu diễn trọn vẹn.

Trước đó, Mạnh Quỳnh cũng khiến khán giả xúc động khi chia sẻ bài thơ tự viết, bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Phi Nhung. Do từng kết hợp với nhau quá ăn ý nên Mạnh Quỳnh không thể tìm thấy ai thay thế vị trí của Phi Nhung trong âm nhạc.