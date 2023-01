Không còn 'nố ô ồ', Erik lại khiến nhiều người hụt hẫng

Your browser does not support the video tag.

Đây là bài hát gây bão trên mạng xa hội trong thời gian qua bởi cách hát của Erik. Việc nam ca sĩ thêm đoạn phiêu "nố ô ồ" khiến nhiều người cảm thấy không "lọt" tai. Đến cả Trúc Nhân và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền còn chất vấn Erik tại sao lại có đoạn đó.

Erik cho biết: “đó là xử lí, xử lí lấp chỗ trống”, lập tức Trúc Nhân đáp trả: “nó có trống không, cái khúc đó anh thấy không có nố ô ồ vẫn được, em chừa chưa”.