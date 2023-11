Không còn là môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc, chất lượng tiếng Anh có giảm sút?

Đồng tình với phương án tiếng Anh không còn là môn thi bắt buộc, GS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng, không phải cứ thi là năng lực tiếng Anh của học sinh sẽ tăng lên.

Ở Nghệ An, chất lượng dạy và học tiếng Anh tốt hơn so với cách đây 5 năm. Nguyên nhân chính là địa phương có những cơ chế tác động tới người dạy, người học, quan tâm tới môi trường học tập. Nghệ An cũng một trong số ít địa phương chi ngân sách bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo chuẩn quốc tế (TOEIC), xét tuyển lớp 10 với học sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 hoặc tương đương.

Thạc sĩ Hồ Sỹ Anh, chuyên gia Viện Nghiên cứu giáo dục, trường Đại học Sư phạm TP.HCM nhận định, đưa môn tiếng Anh thành môn lựa chọn đã được cân nhắc rất kỹ.

Giáo viên, phụ huynh không nên lo ngại học sinh bỏ bê tiếng Anh bởi hầu hết trường đại học đưa môn này vào tổ hợp xét tuyển, hoặc xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi tốt nghiệp. "Vì thế, học sinh muốn xét tuyển đại học thì vẫn bắt buộc học và thi tiếng Anh", ông Sỹ Anh nói.