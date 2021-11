Không có tạm trú, người dân TP.HCM không được tiêm vắc xin Covid-19

Họp báo cung cấp thông tin của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COvid-19 TP.HCM chiều 18/11.

Công an TP đã chỉ đạo công an địa phương nơi thường trú, liên hệ thông báo mã định danh cá nhân cho công dân. Với người dân tạm trú, cần liên hệ với nơi thường trú để được cấp mã số này nhanh nhất. Ngoài ra, có thể liên hệ công an xã phường nơi tạm trú để được hỗ trợ.

“Khi liên hệ với công an nơi tạm trú, phải trước ít nhất 2 ngày để công an liên hệ lại với nơi thường trú”, Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin.