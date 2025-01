Không có chứng cứ thể hiện nguyên Bộ trưởng Trần Tuấn Anh có động cơ vụ lợi

Kết quả điều tra cũng không có tài liệu, chứng cứ thể hiện ông Trần Tuấn Anh có động cơ vụ lợi. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự đối với ông Trần Tuấn Anh. Trong bản kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã xem xét trách nhiệm ông Trần Tuấn Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Theo kết luận, căn cứ hồ sơ xây dựng dự thảo Quyết định số 13 được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo điều chỉnh, mở rộng diện đối tượng được hưởng chính sách giá điện ưu đãi trái quy định, cùng với đó là sự đề xuất của ông Vượng, ông Trần Tuấn Anh, với vai trò là Bộ trưởng, đã ký 6 tờ trình, báo cáo của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất ban hành Quyết định số 13. Khi ký các tờ trình, báo cáo này, ông Tuấn Anh không biết việc ông Vượng chỉ đạo điều chỉnh mở rộng đối tượng trái quy định. Kết quả điều tra cũng không có tài liệu, chứng cứ thể hiện ông Trần Tuấn Anh có động cơ vụ lợi. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự đối với ông Trần Tuấn Anh. Ông Trần Tuấn Anh (Ảnh: TTXVN). Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính, xử lý kỷ luật về Đảng đối với ông Trần Tuấn Anh. Tương tự, Bộ Công an cũng kiến nghị xử lý về mặt Đảng, hành chính với ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Dũng được xác định là người chịu trách nhiệm xây dựng và ký ban hành Quyết định số 13, quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam "Do tin tưởng vào kết quả xây dựng, thẩm định, thẩm tra dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ nên khi ký ban hành, ông Trịnh Đình Dũng không biết nội dung khoản 3 Điều 5 trái với Nghị quyết số 15/NQ-CP và kết quả điều tra không có tài liệu, chứng cứ thể hiện ông Trịnh Đình Dũng nhận tiền, lợi ích vật chất khác để tạo lợi ích không chính đáng cho các doanh nghiệp", kết luận điều tra bổ sung nêu. Do đó, ông Trịnh Đình Dũng không bị xem xét xử lý hình sự. Cơ quan An ninh điều tra cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính, kỷ luật về Đảng với các thành viên Tổ soạn thảo, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; các cá nhân có liên quan đến việc thẩm định, tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định số 13; các cá nhân liên quan đến việc thẩm tra dự thảo của Văn phòng Chính phủ; các cá nhân có trách nhiệm liên quan trong việc cấp giấy phép hoạt động điện lực cho Công ty cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 3. Theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định nguyên nhân dẫn đến tội phạm là một số cá nhân bị tha hóa, biến chất trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Một số trường hợp vì động cơ vụ lợi, động cơ cá nhân khác làm trái quy định để tạo lợi ích không chính đáng cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Công an cho rằng quy định của pháp luật theo các lĩnh vực còn chưa chặt chẽ, chưa phân biệt rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị theo từng khâu, dẫn đến các đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm trái công vụ gây thiệt hại cho Nhà nước và tổ chức. Trong vụ án này, Bộ Công an đề nghị truy tố 13 bị can, với 9 người về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 3 người tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, bị cáo buộc chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo dự thảo Quyết định số 13 theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi, trái với Nghị quyết và chỉ đạo của Thủ tướng. Chỉ đạo trên của ông Vượng nhằm tạo cơ chế cho dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi, đồng thời bị can này cũng lợi dụng chức vụ là Thứ trưởng Bộ Công Thương thống nhất chủ trương đề xuất cho dự án trên được phê duyệt bổ sung quy hoạch, đồng thời cố ý xin cơ chế giá ưu đãi vượt phạm vi cho phép. Theo kết luận điều tra bổ sung, hành vi phạm tội của ông Vượng và đồng phạm gây thiệt hại cho EVN hơn 1.000 tỷ đồng.