Không chỉ SCB, nhiều ngân hàng yếu kém, sai phạm từng nhận 'mưa giải thưởng'

Trong số đó có những giải thưởng do các tổ chức nước ngoài trao tặng như: Giải thưởng “Ngân hàng nội địa bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2014” do tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng, Giải thưởng “ATM hiện đại nhất Việt Nam 2014” do tổ chức Global Banking and Finance Review (Anh) trao tặng, Giải thưởng “Tăng trưởng tốt doanh số thanh toán quốc tế năm 2014” Ngân hàng Wells Fargo (Hoa Kỳ) bình chọn, Giải thưởng “Tỷ lệ công điện đạt chuẩn (STP) 2013” do Ngân hàng Bank of New York Mellon (BNY) - Hoa Kỳ trao giải thưởng. Bên cạnh đó còn là Giải thưởng "Thương hiệu mạnh Việt Nam" lần thứ 8 liên tiếp do cục Xúc tiến Thương Mại (Bộ Công Thương) bình chọn;…

Giai đoạn từ 2006 – 2013, Dong A Bank đã có tới hơn 50 lần được vinh danh ở các hạng mục khác nhau, trong đó tập trung chủ yếu ở giai đoạn 2010 – 2013.

Có thể kể đến như Giải thưởng “Ngân hàng nội địa kinh doanh ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2012” do tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng. Giải thưởng “Dịch vụ được hài lòng nhất 2013” do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao trao tặng. Giải thưởng “Đơn vị hợp tác triển khai Marketing tốt nhất năm 2011” do MoneyGram trao tặng. Giải thưởng “Tỷ lệ công điện đạt chuẩn STP” (Straight – Through – Processing) các năm 2010, 2011, 2013 do Ngân hàng New York trao tặng.