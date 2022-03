Không chỉ nhạc Việt, Nam Em 'cân' cả bài hát tiếng Anh khó nhằn

Chính vì thế, đoạn clip Nam Em "cân" ca khúc tiếng Anh Unstoppable này nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và quan tâm. Fan và netizen cũng để lại nhiều lời khen và ủng hộ cho người đẹp.

Your browser does not support the video tag.

Theo Saostar