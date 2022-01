Không chỉ lãi tỷ USD, thị trường còn 'choáng' với mức lương, thưởng ở Techcombank

Tổng thu nhập hoạt động của Techcombank tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước, lên gần 37.100 tỷ đồng nhờ cả thu nhập lãi và thu nhập từ dịch vụ đều đạt mức tăng trưởng 42%.

Về kết quả kinh doanh của Techcombank, năm 2021 với lãi trước thuế hơn 23.238 tỷ đồng, tăng 47% so với năm ngoái.

Đến cuối năm 2021, tổng số nhân viên làm việc trên toàn hệ thống Techcombank đạt 12.506 người, tăng 704 người so với cuối năm trước. Riêng số lượng nhân sự của ngân hàng mẹ là 11.736 người, tăng 588 người.

Cuối năm 2021, tổng tài sản đạt 568,8 nghìn tỷ đồng, tăng 29,4% so với cuối năm 2020. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng cuối năm 2021 đạt 388,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1% so với cuối năm 2020, theo đúng hạn mức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp.

Tổng tiền gửi tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 314,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm ngoái. Tỷ lệ CASA đạt 50,5% tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021 với số dư CASA đạt 158,9 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do CASA từ khách hàng cá nhân tăng 30,8% so với cuối năm ngoái.

Tỷ lệ nợ xấu cuối quý 4 năm 2021 ở mức 0,7% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 162,9%. Nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 1,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 0,5% tổng dư nợ, thấp hơn mức 2,8 nghìn tỷ đồng ở cuối quý 3 năm 2021.