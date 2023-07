Không chỉ Hoàng Kiều, nhiều đại gia gốc Việt giàu sụ trên đất Mỹ

Năm 1995, ông thành lập công ty On Display, tập trung vào nghiên cứu và phát triển chương trình giúp kiểm soát và quản lý doanh nghiệp trực tuyến. Công ty này được ông Trung bán lại với giá 1,8 tỷ USD vào năm 2000.

Năm 2005, ông thành lập và giữ vị trí giám đốc điều hành tập đoàn V-Home Group, gồm những doanh nhân người Mỹ gốc Việt thành đạt muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Trần Đình Trường tỷ phú nổi tiếng ở New York

Ông Trần Đình Trường (1932), quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ông từng được biết đến là chủ nhân của nhiều khách sạn tại New York (Opera, Kenmore, Carter, Lafayette). Ông cũng là một trong những người Việt giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới hơn 1 tỷ USD.

Năm 1988, ông mua khách sạn Carter nằm ở ngay trung tâm của quảng trường Thời đại (New York). Đây là một trong những khách sạn hạng nhất nước Mỹ với với 25 tầng và 700 phòng.

Sau đó, ông Trường mua khách sạn sang trọng Lafayette ở Buffalo, New York.

Năm 2014, ông Trường đã được trao Giải Đuốc Vàng ở Washington DC, giải thưởng vinh danh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Mỹ.

Ông cũng nằm trong Hội đồng quản trị của United Way of New York City. Năm 2007, ông Trường đã gặp phải vấn đề về sức khỏe, sau đó ông đã bị đột quỵ. Năm 2012, ông đã qua đời ở tuổi 81.