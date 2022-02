Không chỉ gừng, sả, giá cam cũng tăng vùn vụt vẫn bán hết vèo cả tấn

Hiện nay, Hà Giang mưa nên vườn không cắt được, cam chín dễ rụng lại càng không có nhiều nên giá cứ tăng theo ngày. Khách quen hỏi mua cam, tôi toàn phải hẹn khi nào có sẽ báo sau và nếu có thì chắc cũng không còn giá dưới 33.000 đồng/kg đâu”, chị Yến cho hay.

Cam đường Ôn Châu giá 40.000 – 43.000 đồng/kg, dù rất ngọt nhưng nhiều khách không thích mua vì sợ hàng nhập từ Trung Quốc.

Cũng theo tiểu thương này, bên cạnh cam Hà Giang chị còn bán cả cam đường Ôn Châu rất ngọt, ăn rất tiện bóc múi và ngon như quýt Úc, giá 40.000 – 43.000 đồng/kg nhưng nhiều khách không mua vì sợ hàng nhập từ Trung Quốc.

Thậm chí, chị Yến cho biết, chị cũng buôn cả loại cam Nghệ An giá bán rẻ chỉ 12.000 đồng/kg nhưng khách cũng không thích, không mua nhiều như cam sành Hà Giang dù cam Nghệ An mọng nước, 8 phần ngọt, dễ bóc vỏ có thể ăn luôn hoặc vắt pha nước. Chỉ có điều cam Nghệ An màu không vàng đậm đẹp mắt như cam Hà Giang.