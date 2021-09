Khống chế kẻ đòi tiêm vắc xin Pfizer mới chịu test nhanh, còn chém Công an

Tổ y tế nhiều lần giải thích nhưng Suốt không đồng ý. Sau đó, một công an viên Công an xã Khánh An tiếp tục giải thích và yêu cầu lấy mẫu nhưng Suốt vẫn không chấp hành mà còn lấy dao trong nhà rượt chém tổ lấy mẫu.

Lúc này, Trung úy Phan Hùng Quốc cùng lực lượng khống chế Suốt. Đối tượng manh động dùng dao chém vào tay trái Trung uý Quốc gây thương tích. Sau đó Suốt bị khống chế và đưa về trụ sở công an.