Không cần phẫu thuật, 5 mẹo giúp bạn có mắt 2 mí quyến rũ

Trang điểm mắt khói có thể giúp mắt bạn trông to hơn. Thực tế, bạn có thể kết hợp trang điểm mắt khói và kẻ mắt có cánh, điều này không chỉ giúp mắt bạn trông to hơn mà còn thay đổi vẻ đẹp tổng thể của bạn.

Phấn mắt rất cần thiết đối với những cô gái sở hữu mắt một mí.

5. Mắt to nhờ lông mi giả

Đôi mắt quyến rũ hơn nhờ lông mi giả.

Mẹo cuối cùng giúp đôi mắt bạn trông to tròn hơn đó chính là mi giả. Chúng cũng có thể giúp thay đổi hình dạng mắt nếu bạn dán mi giả ngắn hơn ở góc trong của mắt và mi giả dài hơn ở góc ngoài của mắt.

Xem thêm video đang được quan tâm: