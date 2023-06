Không cần nhịn ăn tối, dùng 3 thực phẩm này thay cơm để giảm cân nhanh mà vẫn khỏe

Mặc dù lượng calo rất thấp nhưng khoai lang lại giàu chất xơ và dinh dưỡng (vitamin, khoáng chất) nên giúp bạn no nhanh, no lâu hơn.

Khoai lang cũng là loại thực phẩm rất giàu chất xơ và chỉ số đường huyết thấp. Chất xơ hình thành một lớp lưới giống như gel trong dạ dày, khiến người dùng cảm thấy no, ngăn bạn ăn quá nhiều.

Chất xơ rất quan trọng đối với sức khỏe của hệ tiêu hóa và đặc biệt hiệu quả đối với những người có nhu cầu giảm cân. Trong khi ngô ngọt lại rất giàu chất xơ, nhanh no, no lâu lại tốt cho tiêu hóa, tăng trao đổi chất và hỗ trợ “đốt cháy” mỡ nội tạng.

Ngô ngọt ít chất béo, cụ thể ngô ngọt vàng nấu chín có tổng lượng chất béo thấp với 1,5 gam, chiếm khoảng 2% so với khuyến nghị từ 25 đến 35% lượng calo hàng ngày của mỗi người. Trong đó, hàm lượng chất béo bão hòa chiếm tối thiểu 0,2 gam.

3. Bột yến mạch

Yến mạch cũng rất quen thuộc với các chị em muốn giảm cân, giữ dáng. Bột yến mạch có đầy đủ dinh dưỡng và chất xơ hòa tan, giúp cơ thể cảm thấy no sau bữa ăn.

Về cơ bản, điều này có nghĩa là bạn cảm thấy no sau khi ăn bột yến mạch hơn là ăn một miếng bánh mì nướng. Do đó, bạn cảm thấy ít muốn ăn thêm thứ gì đó để cảm thấy no.

Yến mạch ít calo nhưng lại giàu dưỡng chất. Các thành phần dưỡng chất trong yến mạch giúp ổn định lượng đường và dinh dưỡng trong máu.

Từ đó làm giảm cảm giác đói, buộc cơ thể sử dụng mỡ thừa để cung cấp năng lượng, từ đó cơ thể đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.



Bột yến mạch hỗ trợ giảm cân rất tốt nếu ăn đúng cách (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy bột yến mạch, cả yến mạch loại cũ và yến mạch ăn liền, đều có hiệu quả giúp no lâu hơn và giảm thèm ăn hơn so với ngũ cốc ăn liền.

Do đó, có thể thay đổi thói quen ăn tối hoặc ăn vặt hàng ngày bằng bột yến mạch để đủ no, đủ năng lượng mà vẫn giảm cân.

Tuy nhiên không nên ăn quá nhiều hoặc dùng nhiều đường, trái cây chỉ số đường huyết cao khi ăn tối với bột yến mạch để giảm cân nhé!

Các chuyên gia cũng cho rằng yến mạch là loại ngũ cốc nguyên hạt không chứa gluten và chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Vì vậy, ngoài là thực phẩm giảm cân hiệu quả, nó còn giúp tăng cường sức khỏe.

Theo Phụ nữ Việt Nam