Không cần hành, trứng hấp với rau này siêu ngon lại giúp tăng đề kháng

Trứng là một trong những thực phẩm quen thuộc của con người trong nhiều thế kỷ. Không chỉ thơm ngon, trứng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng.

Trứng là nguồn giàu selen, vitamin D, B6, B12 và các khoáng chất như kẽm, sắt và đồng. Lòng trắng trứng chứa hơn 1/2 lượng protein, rất giàu vitamin B2 và lượng chất béo thấp hơn lòng đỏ.

Trong khi đó, lòng đỏ trứng có nhiều calo và chất béo hơn so với lòng trắng. Lòng đỏ có các vitamin bao gồm vitamin A, D, E, K và lecithin.

Nhờ giá trị dinh dưỡng tuyệt vời, trứng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như: Tốt cho xương, tóc và móng; Tốt cho sức khỏe tim mạch; Tốt cho mắt; Giúp giảm cân; Tăng cường trí nhớ; Kiểm soát cholesterol.

Trong khi đó, cải bó xôi (hay còn gọi là rau bina, rau chân vịt) cũng được xem là một "siêu thực phẩm" nhờ có nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào.

Cải bó xôi có canxi, mangan, vitamin K, rất quan trọng cho sự phát triển và giúp cho xương khỏe mạnh, ngăn ngừa loãng xương. Bên cạnh đó, cải bó xôi là nguồn thực phẩm chứa lượng sắt dồi dào, giúp các tế bào hồng cầu mang ôxy đến các vùng khác nhau của cơ thể, từ đó giúp giảm nguy cơ thiếu máu, thiếu sắt.

Cải bó xôi có các vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin E và magiê giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, chống lại sự xâm nhập của virut và vi khuẩn gây bệnh. Vitamin C còn hỗ trợ và tăng cường hoạt động loại bỏ chất gây ôxy hóa nhằm bảo vệ cơ thể. Khi thiếu vitamin C, cơ thể sẽ bị suy giảm khả năng miễn dịch và dễ bị nhiễm trùng.