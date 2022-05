Không cần cherry, việt quất nhập khẩu đắt đỏ, ở Việt Nam có 1 loại quả rụng đầy gốc thay thế tốt, vừa sản xuất collagen lại phòng bệnh ung thư

Đặc biệt, vitamin C trong quả trứng cá cũng dễ hấp thụ hơn so với axit ascorbic tổng hợp được sử dụng trong nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng sản xuất hàng loạt. Do đó, chị em muốn bổ sung vitamin C để làm đẹp da, cải thiện sức khỏe chắc chắn không nên bỏ qua loại quả này.

3. Tăng miễn dịch

Ăn quả trứng cá chính là một cách tuyệt vời để tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch của bạn. Hàm lượng vitamin C trong loại quả này cực kỳ dồi dào giúp hỗ trợ các chức năng tế bào hoạt động như bảo vệ chống lại các mầm bệnh bao gồm vi khuẩn, nấm, virus và ký sinh trùng.

4. Chị em có làn da tươi trẻ, tràn đầy collagen

Cơ thể sản xuất collagen giúp da đàn hồi và trẻ trung, cùng với elastin, một loại protein hình thành mô liên kết. Tuy nhiên, cả hai thứ này đều có tình trạng sản xuất giảm dần đi theo thời gian. Collagen và elastin giảm dần theo tuổi tác, đồng thời cũng có chất lượng kém hơn. Lúc này, việc bổ sung vitamin C để thúc đẩy cả hai tăng số lượng và chất lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Thật tuyệt vời khi một nắm nhỏ quả trứng cá cũng giúp ích cho quá trình sản xuất collagen và elastin với làn da của bạn.

Ăn quả trứng cá còn nạp cho cơ thể một lượng lớn chất làm se, được biết có thể hỗ trợ giảm mụn trứng cá.