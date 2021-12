Your browser does not support the audio element.

Từng được tất cả người Việt Nam nhiều thế hệ biết đến, "Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách" là một trong những ấn phẩm được yêu thích nhất và là cuốn sách gối đầu giường của các thế hệ doanh nhân. Đặc biệt hơn cả, tác phẩm còn truyền cảm hứng, ý chí, nghị lực góp phần hình thành nên một phương châm sống tích cực không lùi bước trước khó khăn, không chỉ đối với giới trẻ mà cho tất cả người Việt Nam, với câu nói truyền cảm hứng "Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách".

Cuốn sách lần đầu tiên kể rõ những chi tiết chưa từng công bố về cuộc đời lẫn sự nghiệp của cố Chủ tịch Chung Ju-yung. "Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách" còn chứa đựng những bài học sâu sắc, rất thực tế về quản trị, kinh doanh cũng như đạo làm người với tinh thần "đắc nhân tâm" và ý chí không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào.