Khởi tranh The Open Championship 2022, golf,

The Open Championship là giải major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt) duy nhất được tổ chức hàng năm bên ngoài nước Mỹ.

Tính chất lâu đời và danh giá của giải đấu khiến The Open Championship luôn thu hút những tên tuổi hàng đầu của làng golf thế giới góp mặt. Ngay đến Tiger Woods dù bỏ dỡ giữa chừng giải U.S. Open cách nay ít tuần vì lý do thể lực, nhưng vẫn tham dự The Open Championship 2022.