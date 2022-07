khởi tố youtuber duy thường cùng 9 đồng phạm sau vụ hỗn chiến tại bắc giang

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Lục Nam đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường để lại sau vụ dùng súng hỗn chiến tại Bắc Giang.