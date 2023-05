Khởi tố 'yêu râu xanh' cầm dao đe doạ, đòi hiếp dâm chủ cửa hàng thời trang

Ngày 8/5, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Phan Văn Cương (SN 1992) về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, ngày 7/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh người đàn ông cầm dao xông vào cửa hàng quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên.