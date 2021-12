Khởi tố Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Nguyễn Nam Liên về vụ kit test Việt Á

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an chiều nay (31/12) xác nhận với VietNamNet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn với đối với ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế.

Cùng bị khởi tố còn có các ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học & Công nghệ các ngành kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Minh Tuấn, Nguyên vụ trưởng vụ Trang thiết bị & Công trình y tế, Bộ Y tế.