Khởi tố vụ tài xế xe biển xanh lao lên vỉa hè tông chết 2 người

Ngày 6/4, theo tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thông - lái xe của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa) về tội Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ.