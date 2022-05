Khởi tố vụ phá trắng hơn 2,2ha rừng phòng hộ

Ngày 31/5, ông Phạm Minh Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah cho biết, Công an huyện Chư Pah đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông YƯT (xã Hà Tây) về tội “Huỷ hoại rừng” diễn ra tại tiểu khu 185, xã Hà Tây (huyện Chư Pah, lâm phần do UBND xã Hà Tây quản lý).

Trước đó, quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại tiểu khu nói trên có 22.627 m2 (hơn 2,267ha) rừng phòng hộ bị phá. Cây rừng trên toàn bộ diện tích rừng bị phá nói trên đã bị chặt hạ hoàn toàn.