Khởi tố vụ lợi dụng tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại "Tịnh Thất Bồng Lai"

Chiều 4/1, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" và sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

"Hiện cơ quan điều tra đang phong tỏa Tịnh thất Bồng Lai để lấy lời khai những người liên quan, đồng thời thu giữ những tài liệu liên quan. Vụ việc đang được điều tra, hiện chưa khởi tố ông Lê Tùng Vân và những cá nhân có liên quan như thông tin trên mạng xã hội" - lãnh đạo công an tỉnh Long An thông tin.

Qua kết quả xác minh ban đầu, năm 2014, bà Cao Thị Cúc (SN 1960) hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước mua lại nhà, đất gần 2.000 m2 ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia.

Qua xác minh, ông Lê Tùng Vân (SN 1932) hộ khẩu thường trú phường 10, quận 6, TPHCM chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc từ năm 2015.