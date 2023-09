Khởi tố vụ án Trung uý công an ở Thái Bình bị sát hại khi đang làm nhiệm vụ

Chiều 25/9, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" liên quan vụ Trung uý Đỗ Văn Tú (SN 1998) - cán bộ Công an thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) bị sát hại khi đang làm nhiệm vụ.

Võ Tiến Mạnh bị bắt sau 14 giờ sát hại cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Nghi phạm trong vụ án này lã Võ Tiến Mạnh (SN 2002, quê xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).