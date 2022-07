Khởi tố vụ án tai nạn giao thông 3 người tử vong ở Khánh Hòa, tạm giam tài xế xe tải

Khi đến Km 1378+900 QL1A thuộc thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), do thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, Đỗ Tiến Điệp để xe ô tô tải tông vào đuôi xe ô tô khách biển số 30Z-7978 (hãng xe Mai Linh) do Phạm Xuân Cang (SN 1971, trú tại thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) điều khiển lưu thông trên làn đường dành cho xe cơ giới bên phải phía trước cùng chiều dẫn đến tai nạn giao thông. Thời điểm 2 xe xảy ra va chạm, trên xe khách chở 41 hành khách. Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ, 8 người bị thương.

Chiếc xe khách bẹp dúm sau khi bị xe tải tông vào đuôi.

Sau khi nhận tin báo về vụ việc, Công an huyện Vạn Ninh đã phối hợp phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa, Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 3, Công an xã Vạn Phước, Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh tiến hành công tác bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân tử vong và người bị thương ra khỏi các phương tiện; sơ cứu, vận chuyển người bị thương đến các cơ sở điều trị; bảo vệ tài sản của người bị nạn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn, không để xảy ra ùn tắc giao thông.