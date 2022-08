Khởi tố vụ án ô tô tông 8 người trong cây xăng ở Hà Nội

Tại cơ quan công an, lái xe Hán cho biết, trước đó anh đi dự liên hoan sinh nhật bạn và có sử dụng rượu bia. Tài xế này khai nhận do say rượu, đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga, nên mới gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở, cao gấp 2,25 lần mức kịch khung theo Nghị định 100 (0,4 mg/lít khí thở).