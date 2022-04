Khởi tố vụ án 'nữ quái' phóng hoả đốt xe máy khiến 6 người thương vong ở Hà Nội

Ngày 4/4, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Huỷ hoại tài sản” trong vụ khu nhà trọ bị phóng hoả khiến 6 người thương vong xảy ra tại phường Phú Đô.

Trần Thị Thanh Hải tại cơ quan công an

Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ nghi can gây ra vụ hoả hoạn trên là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993 ở xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Sáng 1/4, khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Thanh Hải tại đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, các điều tra viên phát hiện Hải đang sinh sống cùng chồng và con trai 5 tuổi.