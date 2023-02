Khởi tố vụ án người phụ nữ ở Thanh Hóa lăng mạ, chống đối CSGT

Lãnh đạo Công an huyện Bá Thước sáng nay (20/2) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ" liên quan tới vụ việc bà Nguyễn Thị Ngân (SN 1979, trú khu phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) có hành vi lăng mạ, chửi bới Tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ.

Cũng theo Công an huyện Bá Thước, hiện chỉ mới khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can do đang xác minh thêm một tình tiết liên quan.