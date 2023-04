Khởi tố vụ án mua sắm thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 liên quan Việt Á

Theo thanh tra tỉnh Kiên Giang, các gói thầu do Công ty Việt Á trúng thầu vi phạm quy định trong đấu thầu, vì các báo giá không do Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh thật tỉnh Kiên Giang thu thập mà do công ty mẹ, công ty con, công ty có quan hệ trong điều hành của Công ty Việt Á thực hiện. Do đó, không đảm bảo khách quan về giá…

Từ những sai phạm trên, thanh tra kiến nghị UBND tỉnh này chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang vì ông này chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý, điều hành để xảy ra khuyết điểm, sai phạm thuộc trách nhiệm Sở Y tế.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang cũng kiến nghị kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế Kiên Giang; Trưởng Khoa Dược - Vật tư y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang cùng một số cá nhân ở cơ quan này.