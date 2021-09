Khởi tố vụ án liên quan nữ giám đốc công ty mỹ phẩm bị tố lây lan dịch

Quyết định khởi tố vụ án nói trên do Thượng tá Phan Thành Được, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) ký. Công ty mỹ phẩm Đông Anh do bà N.H.N (24 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) làm giám đốc.

Công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của bà N.

Công an đọc lệnh khám xét nơi làm việc của bà N. Ảnh: E.X

Trước đó, người dân ở TP Bạc Liêu gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ bà N.H.N, thuộc diện F2 phải cách ly tại nhà, nhưng nữ giám đốc này được cho là đi và tiếp xúc với một số người.