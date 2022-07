Khởi tố vụ án liên quan khu 'đất vàng' giữa TP Thanh Hóa

Về lý do thay thế dự án, ông Mai Sỹ Diến, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, trả lời báo chí trong cuộc họp báo quý 1/20022 cho biết dự án Hạc Thành Tower đang được Công an tỉnh Thanh Hóa thu thập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, do đó thanh tra tỉnh đưa ra khỏi diện thanh tra để tránh chồng chéo.

Dự án Hạc Thành Tower nằm ngay ngã tư đường Phan Chu Trinh và đường Hạc Thành (TP Thanh Hóa), gần quảng trường Lam Sơn nên được xem là khu "đất vàng" tại TP Thanh Hóa. Tuy nhiên, dự án này vướng nhiều tai tiếng trong quá trình triển khai thực hiện.