Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 09 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, ra Lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can:

1) Hoa Công Hậu (SN 1962), nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh;

2) Lê Thành Lữ (SN 1966), nghề nghiệp: Nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế tỉnh Tây Ninh;