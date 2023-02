Khởi tố vụ án 'Đưa, nhận và môi giới hối lộ' tại Trung tâm đăng kiểm Nghệ An

Do đó, ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám xét, tạm giữ hình sự 13 đối tượng trong đó có 1 Giám đốc, 2 Phó Giám đốc, 4 trưởng các phòng kiểm định, nghiệp vụ; 33 nhân viên đăng kiểm thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An và 3 đối tượng môi giới để điều tra làm rõ hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

THU HƯƠNG