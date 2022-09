Khởi tố vụ án cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 33 người chết

Chiều 8/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Bên ngoài quán karaoke An Phú sau khi bị cháy. (Ảnh: A.X.).

Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng về người, gây chấn động dư luận nên lực lượng công an đã khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án để làm rõ.