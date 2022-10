Khởi tố vụ án, bắt giam 11 đối tượng vụ hỗn chiến làm 2 người chết ở Bình Dương

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án mạng.

Công an điều tra vụ án mạng.

Trước đó, tối 14/10, trong lúc nhậu giữa hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau do nói chuyện to tiếng. Trong lúc hỗn chiến, Thương đã dùng con dao tự chế thủ sẵn trong người đâm chết 2 người nhóm đối thủ và làm trọng thương 1 người bạn của mình. Sau khi gây án đối tượng này đã bỏ trốn lên thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và trong lúc quay trở lại Bình Dương thì bị công an vây bắt.