Khởi tố vợ chồng lái xe "làm xiếc" tại khúc cua trên đèo Hải Vân

Hành vi "làm xiếc" của vợ chồng Anh bị quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Clip xuất hiện để lại nhiều ý kiến bình luận chỉ trích đôi nam nữ vi phạm pháp luật, coi thường tính mạng.

Công an sau đó đã vào cuộc điều tra, triệu tập Anh và Ngân lên làm việc vào ngày 20/3.

Theo cơ quan công an, cả hai "làm xiếc" trên đoạn đường dài hơn 120m, ở đoạn đường dốc, cua gấp, có nhiều phương tiện tham gia giao thông gây mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự.