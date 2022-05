Khởi tố Tùng "vâu" - đại gia có thú vui đeo hàng kg trang sức màu vàng trên người

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 1970, cư trú tại Tổ 13, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng phát đi thông báo đề nghị những ai đã từng vay tiền của Nguyễn Xuân Tùng với lãi suất cao, đến phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Tuyên Quang trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Tùng.