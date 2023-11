Khởi tố thêm kẻ lừa đảo, bán hàng kém chất lượng cho người già ở Nghệ An

Ngày 29/11, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An), đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Phạm Trọng Phương (SN 1992), trú tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá về tội lừa dối khách hàng.

Phạm Trọng Phương tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/9/2023 tại khách sạn Đại Phú Gia (thị trấn Tân Kỳ), Phương cùng một nhóm thuê hội trường tổ chức "hội thảo" dưới hình thức "tri ân khách hàng", trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm dân dụng.

Nhóm của công ty phát giấy mời, nhắm tới những người cao tuổi. Những người này hứa, nếu ai mời được khách hàng tham dự hội thảo sẽ được tặng gói hạt nêm. Vì vậy, hàng trăm người già đã có mặt tại buổi hội thảo.