Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm

Đồng thời, sáng 28/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng Công an TP.Hà Nội và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (trụ sở đóng tại 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội). Công an thu giữ nhiều máy móc, tài liệu phục vụ cho công tác điều tra và mời, triệu tập nhiều người về làm việc.

Đến nay, Công an TP.HCM đủ cơ sở nhận định, tại một số trung tâm đăng kiểm, lãnh đạo đã chỉ đạo cho cấp dưới, các đăng kiểm viên, nhân viên trong quá trình kiểm định chất lượng và đo tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường đã cố ý bỏ qua các lỗi vi phạm.