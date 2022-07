Khởi tố thêm 6 bị can liên quan sai phạm của ông Diệp Dũng

Ngày 18/7, mở rộng điều tra vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ do ông Diệp Dũng thực hiện, xảy ra tại Saigon Co.op, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp tống đạt các lệnh, quyết định và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Diệp Dũng trước khi bị bắt (Ảnh: A.X.).