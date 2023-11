Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát

Các bị can Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Hồng (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Ngày 4-11, theo nguồn tin, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao phê chuẩn khởi tố thêm 5 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Theo đó, VKSND Tối cao phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Trước từ tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" sang tội "Tham ô tài sản".

Ngoài ra, VKSND cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam bị can, Lệnh khám xét đối với 4 bị can: Nguyễn Thanh Tùng; Lê Văn Chánh; Đào Chí Kiên và Lê Thị Kiều Trang cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".