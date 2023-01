Khởi tố thêm 2 bị can liên quan vụ Việt Á

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, bà Nguyễn Bạch Thùy Linh cùng về tội danh nêu trên.

Tại họp báo Chính phủ tối 3/1, trung tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết liên quan Công ty Việt Á, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 vụ án với 102 bị can. Tổng số tiền đã kê biên, phong tỏa và bị can nộp khắc phục hậu quả là 1.670 tỷ đồng .

Đại án Việt Á khởi phát từ ngày 17/12/2021 khi Cục Cảnh sát kinh tế khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) cùng 4 cấp dưới và cựu Giám đốc CDC Hải Dương và kế toán trưởng đơn vị này. Quá trình điều tra mở rộng, hàng loạt bị can tại 25 địa phương, đơn vị đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong số đó có ông Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Y tế), ông Chu Ngọc Anh (nguyên Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội), ông Phạm Công Tạc (nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ), ông Phạm Xuân Thăng (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương).