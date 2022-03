Khởi tố thêm 13 đối tượng phá rừng ở huyện Sơn Hòa

Thêm 13 bị can phá rừng ở huyện Sơn Hòa vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố về tội danh "Hủy hoại rừng", nâng tổng số 19 bị can bị khởi tố về tội danh này có liên quan đến hai vụ phá rừng và 2 bị can bị khởi tố về tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trao đổi với PV Báo CAND sáng 16/3, Thượng tá Trà Trọng Phú - Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm 13 bị can liên quan vụ phá rừng tại khoảnh 6, tiểu khu 170 trong khu rừng Hòn Đót ở thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa. Đến thời điểm này đã có 16 bị can vào vòng tố tụng hình sự, trong đó có 14 bị can bị khởi tố về tội danh “Hủy hoại rừng”, 2 bị can về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hai cán bộ liên quan vụ phá rừng ở Hòn Đót đã bị khởi tố về tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố 5 bị can về tội “Hủy hoại rừng” tại tiểu khu 162 thuộc khu rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương, thuộc địa phận thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa. Hai vụ phá rừng nêu trên đã được Báo CAND cũng một số cơ quan báo chí phát hiện và phản ánh sau khi tiếp nhận nguồn tin của bạn đọc, từ đó các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Một số đối tượng liên quan vụ việc án. Theo Thiếu tá, điều tra viên Nguyễn Phúc Hậu, khoảng đầu tháng 9/2021, Trần Quốc An (SN 1979, trú ở thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định) và Lê Đồng Tánh (SN 1977, trú ở thôn Xuân Trung, xã An Xuân, huyên Tuy An) thuê nhân lực, thiết bị xe cơ giới mở đường vào khoảnh 6, tiểu khu 170 ở khu rừng Hòn Đót, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa để đốn hạ, phát dọn trắng hai khu rừng tự nhiên có chức năng sản xuất để lấy đất trồng keo lá tràm và tận thu cây gỗ. Đến khi hành vi phạm pháp của các đối tượng nêu trên phát lộ thì diện tích rừng bị tàn phá hơn 8,7 ha, giá trị thiệt hại đã được giám định hơn 556 triệu đồng. Quảng cáo Ngoài hai đối tượng chủ mưu là Trần Quốc An, Lê Đồng Tánh còn có 12 bị can bị khởi tố về tội danh “Hủy hoại rừng”... Mở rộng điều tra vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời khởi tố 2 bị can về tội danh này là Đặng Dương (SN 1978, trú ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa), kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa và Nguyễn Văn Hoài (SN 1991) cán bộ lâm nghiệp xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa. Một góc hiện trường hai vụ phá rừng ở huyện Sơn Hòa. Tại khu rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương tại Tiểu khu 162 ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định diện tích rừng đã bị đốn hạ hơn 3,1 ha, tổng giá trị thiệt hại hơn 110 triệu đồng. Ngoài hai đối tượng chủ mưu phá rừng là Phạm Văn Anh (SN 1980), Phạm Văn Thành (SN 1987, cùng trú ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) bị khởi tố về tội “Hủy hoại rừng”, còn có 3 bị can đồng phạm cũng bị khởi tố về tội danh này là Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1978), Ngô Hoàng Hải (SN 1988) và Lê Ngọc Hòa (SN 1982, cùng trú ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa). Thượng tá Trà Trọng Phú cho biết, cả hai vụ án còn đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan. Ngoài việc điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, đảm bảo khách quan, toàn diện, tránh oan sai nhưng không bỏ lọt tội phạm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tập trung rà soát, đánh giá những thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng để báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo siết chặt công tác bảo vệ rừng bằng nhiệu biện pháp từ cơ sở, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các cơ quan có liên quan.