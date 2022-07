Khởi tố thầy giáo dạy văn cưỡng hôn, sàm sỡ 2 nữ sinh ở Hải Dương

Chiều 15/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hồng về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Nguyễn Văn Hồng (SN 1975, trú tại phường Cộng Hòa, TP Chí Linh) là giáo viên Ngữ văn trường THCS Lê Lợi, TP Chí Linh. Lợi dụng mối quan hệ thầy - trò, nam giáo viên nhiều lần có hành vi xâm hại thân thể đối với 2 học sinh trong lớp Hồng chủ nhiệm.