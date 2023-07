Khởi tố, tạm giam người đàn ông tuyên truyền chống Nhà nước

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc (38 tuổi, quê quán tỉnh Long An; ngụ xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.